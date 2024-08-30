Filmi festivale damga vurdu! Angelina Jolie gözyaşları tutamadı! Gözler Haluk Bilginer'i aradı ama...

MYNET-Bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali büyük bir heyecanla başladı. Festivale Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Maria" filmi damga vurdu.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatının ekrana taşındığı ve büyük bir heyecanla beklenen film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

GÖZLER ONU ARADI AMA...

Angelina Jolie o esnada ise gözyaşlarını tutamadı. Festivalin bu dakikalarında gözler Angelina Jolie ile partnerliği çok konuşulan Haluk Bilginer'i aradı.

Filmde Maria Callas'ın büyük aşkı Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer'in festivale katılmadığı öğrenildi.