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  4. Filmi festivale damga vurdu! Angelina Jolie gözyaşları tutamadı! Gözler Haluk Bilginer'i aradı ama...

Filmi festivale damga vurdu! Angelina Jolie gözyaşları tutamadı! Gözler Haluk Bilginer'i aradı ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 12:09
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İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali tüm ihtişamıyla başladı. Festivale Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Maria" filmi damga vurdu. Büyük bir merakla beklenen film 8 dakika boyunda ayakta alkışlandı. O esnada Angelina Jolie gözyaşları tutamadı.

MYNET-Bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali büyük bir heyecanla başladı. Festivale Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Maria" filmi damga vurdu.

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DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatının ekrana taşındığı ve büyük bir heyecanla beklenen film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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GÖZLER ONU ARADI AMA...

Angelina Jolie o esnada ise gözyaşlarını tutamadı. Festivalin bu dakikalarında gözler Angelina Jolie ile partnerliği çok konuşulan Haluk Bilginer'i aradı.

HALUK BİLGİNER

Filmde Maria Callas'ın büyük aşkı Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer'in festivale katılmadığı öğrenildi.

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Angelina Jolie Haluk Bilginer film festivali
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