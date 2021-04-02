Filmin yönetmeni James Gunn, The Suicide Squad'ın fragmanını paylaştı

Yönetmen James Gunn, merakla beklenen The Suicide Squad filminin fragmanın ilk kez sinemalarda özel olarak geçtiğimiz günlerde yayınlandığını belirtti. Sinema özel gösteriminin sonrasında Gunn, fragmanı sosyal medya hesabından hayranları için paylaştı. The Suicide Squad, 6 Ağustos 2021 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

THE SUICIDE SQUAD KONUSU

Filmin konusunda aslında kötü kahramanlar sahneye çıkacak. Hapishaneden çıkabilmek için bir görevle başa çıkmak zorunda olan kahramanlar Task Force X’e katılmalıdır. Bu göreve Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ve Harley Quinn dahil edilir.



