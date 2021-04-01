Kate Winslet'lı Mare of Easttown dizisinden yeni fragman geldi

Kate Winslet ve Guy Pearce ikilisini buluşturan yapım Mare of Easttown’dan yeni fragman yayınlandı. Merakla beklenen yapımın yeni fragmanı sevenlerini heyecanlandırdı. İkili 2011 yılında yayınlanan Mildred Pierce dizisinden 10 yıl sonra yeniden kamera karşına birlikte geçti.

Mare of Easttown’da Kate Winslet, Pennysylvania’da bir kasabada yaşayan Mare Sheehan isimli bir dedektifi canlandırıyor. Mare Sheehan, yerel bir cinayeti kendi imkanlarıyla araştırıyor. Kasabadaki cinayeti çözmekle uğraşırken ve derin bir mücadele sergilerken, aynı zamanda etrafında hızla dağılan kendi kişisel hayatını da dengelemeye çalışacak.

HBO tarafından gelen resmi sinopsis diziyi bir toplumun karanlık yüzü üzerine bir araştırma ve ailevi ve geçmişten gelen travmaların kişilerin şimdiki hayatları üzerindeki etkisi üzerine yapılan gerçek bir inceleme olarak tanımlıyor. Dizi, Philadelphia'nın çeşitli bölgeleri ve Pensilvanya’da oluşturulan platolarda çekildi. Pandemi nedeniyle dizi çekimlerine birçok sefer erteleme ve mola verildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett ve Neal Huff gibi isimler de yer alıyor.



