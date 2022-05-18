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  4. Filmlerde olur derdik! Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Filmlerde olur derdik! Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

18.05.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Meksika arasında 532 metrelik bir tünel keşfedildi. Uyuşturucu ticareti için kazılan bu tünelin içinde raylı sistem, havalandırma ve elektrik de mevcuttu. Yerin 18 metre altında bulunan bu tünelin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Soruşturmayla ilgili olarak iki kişi göz altına alındı.

ABD'nin Meksika sınırında yerin 18 metre altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 532 metre uzunluğunda bir narko-tünel keşfedildi. Uyuşturucu mücadele ekipleri, tünelin Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego şehrine kadar uzandığını tespit etti. Tünel, San Diego'nun Otay Mesa sınır kapısının yakınında, son yirmi yılda bir düzineden fazla karmaşık tünelin bulunduğu bir bölgede keşfedildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

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ABD'li yetkililer, tünelin ne kadar süredir çalıştığının bilinmediğini söyledi. Soruşturmayla bağlantılı olarak 799 kg kokain, 75 kg metamfetamin ve 1.6 kg eroin ele geçirdiler. Yaşları 31 ile 55 arasında değişen altı Güney Kaliforniya sakini, kokain dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı.

''SONUNDA IŞIK YOK''

ABD'nin Kaliforniya Güney Bölgesi avukatı Randy Grossman "Bu narko tünelinin sonunda artık ışık yok. Yasadışı uyuşturucuların sokaklarımıza ulaşmasını ve ailelerimizi ve topluluklarımızı yok etmesini önlemek için bulduğumuz her yeraltı kaçakçılık yolunu kapatacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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