Final yapan 'Erkenci Kuş' dizisine büyük ilgi! Milyonlar izledi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'i buluşturan 'Erkenci Kuş' dizisi geçtiğimiz yıl ülkemizde final yapmıştı. Dizinin finalinin ardından Demet Özdemir, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol almaya başlamıştı. Can Yaman da yakın ekrana gelecek olan 'Bay Yanlış'ta boy gösterecek.

Bu arada Erkenci Kuş, İtalya'da seyirciyle buluştu. Gold Film imzalı dizinin ilk bölümünü büyük ilgi gördü. Ülkemizde 26 Haziran 2018'de başlayan 6 Ağustos 2019'a kadar süren fenomen dizi İtalya'da 2.8 milyon kişi tarafından izlendi.

