Finans uzmanı, tele-dolandırıcıların kurbanı olmuştu... Dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı!

Tele-dolandırıcıların finans uzmanını dahi hedef alıp dolandırması sosyal medyada gündem yarattı. 270 bin euro, 150 bin dolar ve yarım milyonluk dairesini polis olduğunu ileri sürüp kimliğinin FETÖ suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söyleyerek korku salan kişilere kaptıran, Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan'ın ifadesi ve dolandırıcıya parayı elden verdiği şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

MASKELİ ŞÜPHELİ KAMERADA

Sabah'ın haberine göre, Mercan'ın bankadan havale yaptığı kişinin kimliğinin Ankara'da ikamet eden Oğuzhan Avcı (29) isimli kişi olduğu saptandı.

Emniyet güçleri yaptığı incelemelerde, Mercan'ın elden parayı teslim ettiği maskeli şahsın görüntüsü de güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

28 Ocak günü 3 adet farklı numaradan arandığını söyleyen Mercan, telefondaki kişilerin kendisini Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser ve savcı Fuat Oktay Uysal olarak tanıttığını belirtti.

"FETÖ'NÜN ELİNE GEÇTİ"

"Bana Kadıköy'deki kuyumcu soygununda kimliğimin soyguncular tarafından bırakıldığını söylediler. Ayrıca FETÖ, soygun, şantaj suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söylediler ve kimlik bilgilerimi kullanarak daha büyük suçlara karışabileceğimi söylediler" diyen Mercan, yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı.

Dolandırıcıların kendisine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ün telefonunu verdiklerini ve arayarak teyit edebileceğini söyledikleri Mercan, "Ben internetten kontrol ettiğimde numaranın doğru olduğunu gördüm ve şahıslara inandım. Sonrasında şahıslar banka hesaplarıma ulaşıldığını ve bunu kontrol etmek üzere bana iban numarası vererek buraya para göndermemi istediler" dedi.

DOLANDIRICILARIN TAKTİĞİ: ISRARLI ARAMA

Dolandırıcıların verdiği IBAN numarasının Oğuzhan Avcı adına olduğunu ve ilk etapta 28 Ocak günü 150 bin lira bu hesaba aktardığını söyleyen talihsiz finans uzmanı, tıpkı eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'nu dolandıranların uyguladığı, hedef ismin telefonlarının devamlı aranarak açık tutturma taktiğini uyguladıkları tespit edildi. Dolandırıcılar bu taktikle birlikte, dolandırılmak istenen kişinin farklı kişilerle iletişime geçip geçmediğini kontrol etmeyi amaçladı.

31 Ocak günü ise hesabındaki 70 bin euro ve 47 bin doları nakit olarak bankadan çektikten sonra kendisini farklı farklı adreslere ve son olarak Ataşehir'deki bir adrese gönderdiklerini aktaran Mercan, "1.75 boylarında 28-33 yaşlarında maskeli bir şahsa parayı teslim ettim.

Teslim ederken telefondaki şahıslar gelen şahsın MİT mensubu olarak tanıtan ve parola olarak da söylemiş oldukları 'Kartal' kodunu söylememi ve doğruysa vermemi söylemişlerdi. Ben de öyle yaptım. Parayı teslim ettiğim şahıs, parayı göğüs bölgesine koyarak oradan hızlıca ayrıldı" dedi.

YENİ TELEFON VE HAT ALDIRDILAR

Dolandırıcıların kendisine yeni bir telefon ve hat aldırdıklarını ve bu telefonla irtibata geçmesini söyledikleri Mercan, "2 Şubat günü ise banka şubesinden 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye bankanın karşısında elden teslim ettim" ifadesini kullandı.

"OPERASYON VAR, EVİNİ SAT"

Dolandırıcıların ağına düşen Mercan'a bu sefer de "Tapu kadastro şubesinde bir operasyon var evini satman gerekiyor. Bu satış yasal olmayacak, sorun yaşamazsın" dediklerini aktaran talihsiz kadın "Ben de bunun üzerine oturduğum binayı yaklaşık 1 hafta içinde sattım." dedi.

Yaklaşık yarım milyon dolarlık bu parayı da iki parti halinde önce Zincirlikuyu'da sonra ise Aksaray metro istasyonunda aynı kişiye teslim eden Mercan şöyle konuştu:

"Şahıslar telefonda tekrar bana aldırdıkları hattı kırmamı, kendilerini aramamı ve 25 Şubat günü bana haber vereceklerini, evimi de geri alacağımı söylediler. Ben de bu tarihe kadar bekledim. Kimse arayıp haber vermeyince dolandırılmış olduğumu anladım. Şikayetçiyim."

