Fındık üreticileri dikkat! Kışları evlerde saklanıyor

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Kahverengi Kokarca’nın son üç yıldır Artvin, Rize bölgesini tehdit ettiğini belirterek bu böceğin şu an Trabzon’da kışı geçirmek için evlere saklandığını söyledi.

Konuyla ilgili tedbirlerin alınmaması halinde Kahverengi Kokarca’nın fındığa çok zarar vereceğine dikkat çeken Arslantürk, “Son üç yıldır Kahverengi Kokarca Borçka, Artvin ve Rize’yi tehdit ediyordu. Şu anda Trabzon’a kadar geldi ve şu anda kışlıklara gidiyor. Yani ev çevrelerine kışı geçirebilecekleri noktalara gidiyor. Bu böcek bu yıl Artvin bölgesinde fındığa yüzde 40’a varan bir zarar verdi. Biz gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetkilileri uyardık. Bölgemizde camilere, okullara, halkın yoğunu olduğu bölgelere konuyla ilgili broşürler afişler astık. Konuyla ilgili ihbar hattı oluşturduk. O ihbarları değerlendirdiğimizde işin çok ciddi boyutlara geldiğini gördük. Mutlaka Tarım Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yapması lazım. Artık biyolojik mücadelenin artık başlatılması gerekiyor. Kimyasal mücadeleyi diğer faydalı böceklere zarar verdiği için çok önermiyoruz” dedi.