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Fırat Çelik dansıyla sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Bir süredir Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, yeğeniyle dans ettiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Fırat Çelik dansıyla sosyal medyayı salladı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle şöhreti yakalayan Fırat Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmıyor. Paris'ta yaşayan ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı.

Çelik, son paylaşımında dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Genç oyuncunun, yeğeniyle beraber sergilediği performans hayranlarını şaşırttı.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya, Stuttgart yakınlarında Ostfildern'de doğmuştur. Aslen Tuncelilidir. İki yaşındayken Türkiye’ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli’de yaşadı. İki ablası bir kız kardeşi olan Fırat Çelik ailenin tek erkek çocuğudur.

Tunceli’de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris’e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa’da eğitim gören Fırat Çelik, Paris’in banliyösu Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulu’ndan sonra Langevin Wallon Lisesi’nde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt’un sahneye koyduğu, Anthony Burgess’in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007’de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik Johann Bertelli’nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.

Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret’nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon’un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi. Berlin’de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali’nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul’a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizi sayesinde oldu. Fırat Çelik sonrasında yine Ay Yapım imzalı polisiye dizi 20 Dakika'da rol almıştır.

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