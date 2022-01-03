Fırat Çelik yeni imajıyla şaşırttı

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, uzun zamandır yaşadığı Paris'ten projeleri için İstanbul'a dönmüştü. Son olarak Hazar Ergüçlü'yle başrolünü paylaştığı 'Saklı' dizisinde yer alan oyuncu, yeniden Paris'e döndü.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kafe işleten Çelik, yeni imajıyla şaşırttı. Saçını kısaltan oyuncu, yeni haliyle beğeni topladı.



Yeni yıl mesajı veren Çelik, "Her şeye inat hep güldüğümüz bir sene olsun! Kendi ezberimizi bozduğumuz, farkındalığın ve empatinin arttığı, limitlerimizi özgürce kendimizin belirlediği ve çokça gülüp dans ettiğimiz bir sene olsun" diye yazdı.

