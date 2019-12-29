Fırçanın üzerindeki hap değil macun!

Plastik atıkların ve bu atıklara karşı yürütülen mücadelenin ne kadar ciddi olduğu artık günlük yaşamlarımızda kendini hissettiren bir gerçek halini aldı. Marketlerde sınırsızca tüketilen plastik poşetlerin geçtiğimiz yıl ücretli hale gelmesiyle ülkemizde de bu konuda önemli bir adım atılmış oldu. Dünyada plastiğe alternatif olarak en sık karşımıza çıkan çözümlerden biri plastik ambalajın yerine doğal plastiği koymak. Sebzelerden, kaktüs, yosun gibi doğada çözünebilen bu biyoplastik malzemelere her geçen gün yeni alternatifler ekleniyor. Tayland’daki ve Vietnam’daki süpermarketler, sebze ve meyve reyonlarında plastik ambalaj yerine muz yaprakları kullanmaya başlayarak biyoplastiği bile sistemden çıkarmayı başardı. Bu mücadele canla başla sürerken konuya duyarlı markalardan, sivil toplum örgütlerinden, belediyelerden, tasarımcılardan ve sanatçılardan da bu mücadeleye yoğun bir destek verildiğine şahit oluyoruz. Şimdi de Change Toothpaste, plastik atıklardan birini daha hayatımızdan çıkaracak Spearmint Toothpaste Tablets ile çözüm öneriyor.

Change Toothpaste, Soapack projesindeki yaratıcı yaklaşıma benzer şekilde, plastik tüp kullanmadan, sıfır atıkla diş macunu sunuyor. Böylece diş sağlığımız için kullanıp büyük resimde gezegenimizin (kendimizin) sağlığını tehdit eden diş macunu tüplerini devreden çıkarıyor. Diş macunu tüpleri 11 kat plastik, polimer ve reçine içerdiklerinden geri dönüştürülemiyorlar ve Change Toothpaste’in paylaştığı istatistiklere göre 500 yıl boyunca doğada çözünemeden atık olarak kalıyorlar. Bu, şimdiye kadar yapılan her bir diş macunu tüpünün hala doğada çöp olarak kaldığı anlamına geliyor. Ne kadar korkunç bir durum, değil mi? Üstelik konvansiyonel diş macunlarının endişe verici tek özelliği bu da değil. İçerdikleri florürden kaynaklı yol açabilecekleri sağlık sorunları son yıllarda sıkça tartışılıyor. Change Toothpaste ise “tamamen doğal içerikli” tablet diş macunu Spearmint Toothpaste Tablets ile bu sorunlara harika bir çözüm getiriyor. Tabletlerin içerik olarak vegan ve glutensiz olduklarını belirtelim. Change Toothpaste’in kuru tabletleri ısırarak ve ardından ıslak bir diş fırçası ile fırçalayarak diş sağlığınızı korumayı vadediyor. Seyahat, kamp gibi durumlarda da pratik bir kullanım sunan bu tabletler lavaboda kalan rahatsız edici diş macunu kalıntılarının da önüne geçiyor. Spearmint Toothpaste Tablets kompostlanabilir bir kağıt ambalaj içinde sunuluyor.

KUSURSUZ OLANI BULMAK İÇİN 119 FARKLI İÇERİKLE DENEMELER YAPMIŞLAR

Kanadalı şirket Change Toothpaste, Ocak 2019’da kurulmuş ve kusursuz olanı belirlemek için 119 farklı içerikle denemeler yapmış. Mükemmel doku, tat ve etki kombinasyonunu yakalamak için bir diş hekimlerine danışmışlar ve tanıdıkları ailelerin de tabletleri denemesini sağlayarak onlardan da geri bildirim almışlar. Her kağıt paket 65 tablet içeriyor. Şirket ayrıca bambu diş fırçası da satıyor.

ÇOCUKLARIMIZ BİZE İLHAM VERİYOR

Şirketin kurucuları Damien Vince ve Mike Medicoff, özellikle Mike’ın 16 yaşındaki kızı Sydney’in evde tek kullanımlık plastiklerden kurtulma arayışından ilham almış. Mike durumu “Çocuklarımız bize gerçekten ilham veriyor. Yaptığımız her şeyde bizi izlediklerini biliyoruz.” şeklinde ifade ediyor.

BoostR’da 10.000 dolar hedefle kampanya başlatan Change Toothpaste, çoktan fon hedefini aşmış durumda.

