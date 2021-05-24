Fırın temizliğinde "Keşke daha önce öğrenseydim" dedirtecek inanılmaz pratik 4 yöntem!

Fırınları arada bir derinlemesine temizlemeniz faydalı bir uygulama. Fırın temizliğini zor buluyorsanız, endişelenmeyin. Çünkü aşağıdaki püf noktalar sayesinde fırın temizliği dert olmaktan çıkacak!

LİMON SUYU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Limon, doğal temizlik malzemeleri arasında bir adım öne çıkar. Güçlü yapısı ve leke çıkarıcı özelliği nedeniyle, inatçı lekeleri kolayca giderir. Bu yöntemi uygulamak da çok basit. Doğrudan fırının içine limon sıkın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin. Sonrasında ılık ve nemli bir havlu ile fırının içini silin. Aynı işlemi fırının kapağına da uygulayabilirsiniz.

KARBONAT İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Karbonat ve su gibi malzemeler içeren ev yapımı bir çözelti kullanmak, fırın temizliğini hızlı ve kolay hale getirir. Bu yöntem için sadece karbonat, su, beyaz sirke, temiz bez, nemli bir bulaşık bezi ve temizlik eldivenine ihtiyacınız olacak. Amonyak, karbonat için harika bir alternatif olarak da kullanılabilir. Küçük bir kabın içine yarım çay bardağı karbonat, iki yemek kaşığı su ve iki yemek kaşığı beyaz sirke ilave edin. Macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız temizlik çözeltisini fırının kirli bölümlerine uygulayın. 10 dakika bekleyin. Bulaşık bezi ile fırını silin. Son aşamada temiz bezi biraz ıslatın ve fırını durulayın.