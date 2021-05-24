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Fırın temizliğinde "Keşke daha önce öğrenseydim" dedirtecek inanılmaz pratik 4 yöntem!

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
24.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakların olmazsa olmazlarından fırın, lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmeye yardımcı olur. Bu yüzden bakımı ve temizliği iyi şekilde yapılmalı. Fırının hijyenik ve temiz kalması sağlık açısından da çok önemli. Peki, fırın temizliğini pratik olarak nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Kolay fırın temizliği hakkında ipuçları bu yazıda!

Fırın temizliğinde "Keşke daha önce öğrenseydim" dedirtecek inanılmaz pratik 4 yöntem!

Fırınları arada bir derinlemesine temizlemeniz faydalı bir uygulama. Fırın temizliğini zor buluyorsanız, endişelenmeyin. Çünkü aşağıdaki püf noktalar sayesinde fırın temizliği dert olmaktan çıkacak!

LİMON SUYU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Limon, doğal temizlik malzemeleri arasında bir adım öne çıkar. Güçlü yapısı ve leke çıkarıcı özelliği nedeniyle, inatçı lekeleri kolayca giderir. Bu yöntemi uygulamak da çok basit. Doğrudan fırının içine limon sıkın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin. Sonrasında ılık ve nemli bir havlu ile fırının içini silin. Aynı işlemi fırının kapağına da uygulayabilirsiniz.

KARBONAT İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Karbonat ve su gibi malzemeler içeren ev yapımı bir çözelti kullanmak, fırın temizliğini hızlı ve kolay hale getirir. Bu yöntem için sadece karbonat, su, beyaz sirke, temiz bez, nemli bir bulaşık bezi ve temizlik eldivenine ihtiyacınız olacak. Amonyak, karbonat için harika bir alternatif olarak da kullanılabilir. Küçük bir kabın içine yarım çay bardağı karbonat, iki yemek kaşığı su ve iki yemek kaşığı beyaz sirke ilave edin. Macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız temizlik çözeltisini fırının kirli bölümlerine uygulayın. 10 dakika bekleyin. Bulaşık bezi ile fırını silin. Son aşamada temiz bezi biraz ıslatın ve fırını durulayın.

SİRKE İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Sirke yardımıyla fırınınızı kolay şekilde temizleyip parlatabilirsiniz. Bir sprey şişesine beyaz sirke ekleyin. Pırıl pırıl bir temizlik elde etmek için fırının her yerine sirke püskürtün. 15 dakika bekleyin. Bir sünger ya da bezle fırını silin. Kalıplaşmış lekeler varsa bekleme süresini biraz uzatabilirsiniz.

AMONYAK İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

Amonyakla temizlik yaparken öncelikle onu diğer kimyasal ürünlerle karıştırmamanız gerektiğini bilmelisiniz. Daima eldiven giymeli ve işlem sırasında mutfağı havalandırmalısınız. Amonyakla fırın temizliği yapmak için yarım su bardağı amonyak ve iki su bardağı suyu birleştirin. Solüsyonu fırına uygulayın. Temizlik fırçası ya da süngerle fırının içini temizleyin. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra amonyağın dağılması için fırını nemli bir bezle silin.

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