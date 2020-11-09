Fırıncının Karısı filmi konusu nedir? Fırıncının Karısı filmi oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı filmi ne zaman çekildi? İşte Fırıncının Karısı filmi...

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu Fırıncının Karısı filminin senaryosunu Murat Taşkent kaleme aldı. Baş rollerini Büşra Pekin ve Alper Kul’un paylaştığı Fırıncının Karısı filmi komik sahneleriyle kahkaha tufanı yaratma hazırlanıyor. İşte Fırıncının Karısı filminin detayları....

FIRINCININ KARISI KONUSU

Kendi halinde, sessiz ve sakin bir kadın olan Ferdane ve kocası Mustafa’nın oldukça sıradan bir hayatı vardı. Fırıncılık yaparak hayatını sürdüren Mustafa oldukça maskülen ve sert bir mizaca sahiptir. Karısını kıskanan ve genellikle kısıtlayan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Kocasında yaşanan değişikleri fark eden Ferdane, kocasında yaşanan bu değişikliğin geçici olduğunu düşünür. Ancak işler onun hayal ettiği gibi ilerlemez. Olduğunda farklı hareket eden Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI

Fırıncının Karısı filminin oyuncu kadrosunda Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran, Seda Türkmen, Ferdi Sancar, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer aldı.

FIRINCININ KARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı filminde yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da çekimleri Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde tamamlandı. Filmin çekimleri 2019 tarihinde sona erdirildi.



