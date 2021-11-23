Bu lezzetleri bir arada denemeyen çok şey kaçırıyor! Ballı karnabahar tarifi

Zıt lezzetlerin kullanımı en çok Uzak Doğu mutfağında görülüyor fakat o lezzetler de artık sınırları aşmış durumda. Öyle ki, ülkemizde de artık dünyanın dört bir yanından ve farklı kültürlerden lezzetler gündelik hayatta tercih edilmeye başlandı. Bu lezzetlerin başında da şu an hayli revaçta olan ballı karnabahar geliyor. Sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan bu tarif, yakında herkesin olmazsa olmazı haline gelecek gibi görünüyor. İki uyuşmaz görünen tadı birleştiren ballı karnabahar, ne balı ne de karnabaharı seven çocukların bile bayıla bayıla yediği bir lezzet. Üstelik yapımı da oldukça basit. Karşınızda evde ballı karnabahar yapmanız için gereken malzemeler ve pratik bir tarif...

BALLI KARNABAHAR

MALZEMELER

1 küçük karnabahar

3 yumurta

2 su bardağı galeta unu

1.5 su bardağı un

Taze soğan

Karabiber

Tuz

SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tane limon

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı nişasta

1/4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI