Bu lezzetleri bir arada denemeyen çok şey kaçırıyor! Ballı karnabahar tarifi

Zıt lezzetlerin kullanımı en çok Uzak Doğu mutfağında görülüyor fakat o lezzetler de artık sınırları aşmış durumda. Öyle ki, ülkemizde de artık dünyanın dört bir yanından ve farklı kültürlerden lezzetler gündelik hayatta tercih edilmeye başlandı. Bu lezzetlerin başında da şu an hayli revaçta olan ballı karnabahar geliyor. Sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan bu tarif, yakında herkesin olmazsa olmazı haline gelecek gibi görünüyor. İki uyuşmaz görünen tadı birleştiren ballı karnabahar, ne balı ne de karnabaharı seven çocukların bile bayıla bayıla yediği bir lezzet. Üstelik yapımı da oldukça basit. Karşınızda evde ballı karnabahar yapmanız için gereken malzemeler ve pratik bir tarif...
MALZEMELER
1 küçük karnabahar
3 yumurta
2 su bardağı galeta unu
1.5 su bardağı un
Taze soğan
Karabiber
SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tane limon
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı nişasta
HAZIRLANIŞI
İlk olarak derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın.
Daha sonra tuz ve karabiberi ilave edin ve bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpın.
Karnabaharları küçük parçalara ayırın.
Her parçayı eşit şekilde bölmeye özen gösterin.
Bölmüş olduğunuz karnabahar parçalarını önce una, sonra yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Galeta unuyla kapladığınız karnabaharları tepsiye dizin.
Karnabaharlar bitene kadar bu işlemi sürdürün.
Bütün parçalar bittikten sonra fırını 200 dereceye ayarlayın ve 20 dakika kadar pişirin.
Bir sos tavası alın ve içerisine tarifte verilen ölçüler dahilinde sırasıyla balı, soya sosunu, limonu, sarımsağı, nişastayı ve suyu ekleyin.
Bu sosu kaynayana kadar pişirin.
Sos pişince derin bir kabın içerisine dökün.
Fırında pişen karnabaharları çıkarın ve sosa ilave edin.
Güzelce karıştırın ve servis tabağına alın.
Taze soğanı incecik doğrayın ve tabağınızı süsleyin.
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