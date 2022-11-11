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Fırında kabak tatlısı tarifi: Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

11.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birden farklı usülde pişirilen kabak tatlısı, lezzetinin yanı sıra içindeki vitamin ve mineral sayesinde sağlığımızı da korumaya yardımcı oluyor. Fırında kabak tatlısı tarifi ise herkesten tam not alıyor.

Fırında kabak tatlısı tarifi: Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 139kal

Fırında kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte yapılışını anlatacağız. Mynet Yemek'in sunum önerisiyle hazırlanan fırında kabak tatlısı, 10 numara 5 yıldızlı bir tarif oluyor. Tadına bakan herkes reçetesini istiyor!

MALZEMELER

  • Bir kilo bal kabağı
  • Bir su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
  • Tahin

TARİF

  • Kabak dilimleri soyun ve yıkayın. Ardından orta kalınlıkta dilimleyin.
  • Kabakları bir tencereye alın ve üzerlerine toz şekeri gezdirin.
  • Tencerenin kapağını kapatın ve bir gece boyunca kabaklar suyunu bırakana kadar bekletin.
  • Ertesi gün kabaklara hiç su eklemeden ocağa alın.
  • Orta ateşte yaklaşık 20 dakika, kabaklar yumuşayana kadar pişirin.
  • Ocaktan indirdiğiniz kabakları fırın tepsisine aktarın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
  • Kabaklar soğuyunca üzerine dövülmüş ceviz ve tahin ekleyerek servis yapabilirsiniz.
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Fırında Kabak Tatlısı Yapılışı Püf Noktaları

  • Lezzetli bir fırında kabak tatlısı tarifi için şekerle beklettiğiniz kabaklara pişirme aşamasında su eklememelisiniz.
  • Tatlıyı tamamen soğuduktan sonra servis ederseniz tadı iyi bir şekilde oturmuş olacaktır.
  • Tatlının üzerine kavrulmuş susam serpmek lezzetini ikiye katlar.
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