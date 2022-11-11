Fırında kabak tatlısı tarifi: Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Fırında kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte yapılışını anlatacağız. Mynet Yemek'in sunum önerisiyle hazırlanan fırında kabak tatlısı, 10 numara 5 yıldızlı bir tarif oluyor. Tadına bakan herkes reçetesini istiyor!

MALZEMELER Bir kilo bal kabağı

Bir su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Tahin

TARİF Kabak dilimleri soyun ve yıkayın. Ardından orta kalınlıkta dilimleyin.

Kabakları bir tencereye alın ve üzerlerine toz şekeri gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve bir gece boyunca kabaklar suyunu bırakana kadar bekletin.

Ertesi gün kabaklara hiç su eklemeden ocağa alın.

Orta ateşte yaklaşık 20 dakika, kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan indirdiğiniz kabakları fırın tepsisine aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Kabaklar soğuyunca üzerine dövülmüş ceviz ve tahin ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Fırında Kabak Tatlısı Yapılışı Püf Noktaları