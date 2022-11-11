Fırında kabak tatlısı tarifi: Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Fırında kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte yapılışını anlatacağız. Mynet Yemek'in sunum önerisiyle hazırlanan fırında kabak tatlısı, 10 numara 5 yıldızlı bir tarif oluyor. Tadına bakan herkes reçetesini istiyor!
Fırında Kabak Tatlısı Yapılışı Püf Noktaları
- Lezzetli bir fırında kabak tatlısı tarifi için şekerle beklettiğiniz kabaklara pişirme aşamasında su eklememelisiniz.
- Tatlıyı tamamen soğuduktan sonra servis ederseniz tadı iyi bir şekilde oturmuş olacaktır.
- Tatlının üzerine kavrulmuş susam serpmek lezzetini ikiye katlar.