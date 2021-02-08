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Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Ağızda dağılan ve kıtır kıtır olan fındıklı kurabiyeler için sadece 20 dakika ayırmanız yeterli. Çay davetlerinin vazgeçilmez lezzeti, aileniz için nefis bir atıştırmalık olan bu kurabiyeler çayınızın demlenene kadar hazır olmasıyla ne kadar pratik ve kolay oluşunu ortaya koyuyor.

Kurabiyeler, özellikle evimizde her daim bulundurmaya özen gösterdiğimiz lezzetli tatlı atıştırmalıklar arasında yer alıyorlar. Pek çok farklı kurabiye tarifi ile hem sevdiklerimiz hem kendimiz hem de misafirlerimiz için tadına doyulmaz lezzetler hazırlayabiliyoruz. Fındıklı kurabiye tarifi de bu güzel tariflerden bir tanesi. Özellikle çay ile birlikte tükettiğinizde fındıklı kurabiye gerçekten de tadına doyulmaz bir hal alıyor. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz 20 dakikada pişen fındıklı kurabiye tarifi.

FINDIKLI KURABİYE MALZEMELERİ

  • 125 gram tuzsuz tereyağı
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • Fındık

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FINDIKLI KURABİYE YAPILIŞI

  • Öncelikle tuzsuz tereyağı yoğurma kabına dökülür ve üzerine yumurta sarısı dökülür, karıştırılır. Tereyağı yerine margarin de kullanılabilir.
  • Ardından toz şeker ve toz vanilya eklenir. Karıştırılmaya devam edilir. Mısır nişastası ve yavaş yavaş un ilave edilir. Hamur istenen kıvama gelene kadar karıştırılır.
  • Tercihe göre kulak memesi kıvamına geldikten sonra da fındık ilave edilebilir.
  • İstenen kıvama gelen kurabiye hamurundan ufak parçalar koparılır ve top hale getirilir. Yumurta akına bulanır, ardından iri çekilmiş fındığa batırılır. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirilir.
  • 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirilir. Kurabiyelerin altı hafif pembeleşince fırından çıkarılabilir.
  • Kurabiyeler servis tabağına alındıktan sonra, tabağın etrafı fındıkla da süslenebilir.
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