Fırsat eş anlamlısı nedir? Fırsatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içerisinde ne kadar Arapçadan etkilenmişse de Arapça da pek çok dilden etkilenmiştir. Bu dillerden birisi de Aramice ya da Süryanicedir. Süryaniceden Arapçaya oradan da bizim dilimize geçen fırsat kelimesi buna bir örnektir. Pek çok dilsel yolculuk yapan fırsat kelimesinin aynı anlamını karşılayan başka kelimeler bulunuyor. Peki, fırsat eş anlamlısı nedir?

Fırsat ne demek?

Fırsat kelimesi, Arapça "frṣ" kökünden gelen "furṣa(t)" kelimesinden türemiştir. geçmiştir. Arapça’da “kısa süreki rahatlık anı” ve “tatil” gibi anlamlara sahip olan furṣa(t), Süryanice’de “delik, gedik” anlamına gelen "pirṣā" kelimesinden geçtiği düşünülmektedir.

Fırsat kelimesinin dilimizdeki anlamı ise Arapçadaki anlamından biraz daha farklıdır. Türkçede fırsat kelimesi, herhangi bir olay için oluşan en uygun durum ya da şartları kastetmek için kullanılır.

Fırsatın eş anlamlısı nedir?

Fırsat eş anlamlısı sözcükler de fırsatla aynı anlamlara sahip olmalıdır. Fırsatın eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Şans

İmkân

Vesile

Vesile kelimesi, fırsat kelimesinin eş anlamı değil gibi gözükse de aynı anlamı taşır. Bu yüzden vesile, fırsat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olabilir.

Fırsatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fırsat kelimesi ve fırsat eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibi olacaktır:

Karşısına kırk yılda bir çıkacak böyle iyi bir fırsatı kaçırdığına hala inanamıyorum.

Bu işi almama vesile olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az.

Gerekli olanakların sağlanması durumunda bu ekibin çok harika işler başaracağına adım kadar eminim.

Eğer bana bu imkân ailem tarafından tanınmasaydı yurt dışında böyle bir eğitim almayı tek başıma başarabileceğimi hiç sanmıyorum.

Kendini patronuna kanıtlaman için sana son bir şans verilmiş, bunun kıymetini bilmenin senin için iyi olacağını düşünüyorum.



