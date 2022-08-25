Fırsat eş anlamlısı nedir? Fırsatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içerisinde ne kadar Arapçadan etkilenmişse de Arapça da pek çok dilden etkilenmiştir. Bu dillerden birisi de Aramice ya da Süryanicedir. Süryaniceden Arapçaya oradan da bizim dilimize geçen fırsat kelimesi buna bir örnektir. Pek çok dilsel yolculuk yapan fırsat kelimesinin aynı anlamını karşılayan başka kelimeler bulunuyor. Peki, fırsat eş anlamlısı nedir?
Fırsat kelimesi, Arapça "frṣ" kökünden gelen "furṣa(t)" kelimesinden türemiştir. geçmiştir. Arapça’da “kısa süreki rahatlık anı” ve “tatil” gibi anlamlara sahip olan furṣa(t), Süryanice’de “delik, gedik” anlamına gelen "pirṣā" kelimesinden geçtiği düşünülmektedir.
Fırsat kelimesinin dilimizdeki anlamı ise Arapçadaki anlamından biraz daha farklıdır. Türkçede fırsat kelimesi, herhangi bir olay için oluşan en uygun durum ya da şartları kastetmek için kullanılır.
Fırsat eş anlamlısı sözcükler de fırsatla aynı anlamlara sahip olmalıdır. Fırsatın eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:
Vesile kelimesi, fırsat kelimesinin eş anlamı değil gibi gözükse de aynı anlamı taşır. Bu yüzden vesile, fırsat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olabilir.
Fırsat kelimesi ve fırsat eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibi olacaktır: