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Fit vücudunun sırrını itiraf etti! Victoria Beckham katı diyetinin arkasındaki gerçeği açıkladı! O ürünleri yemiyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 11:02
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David Beckham'ın eşi Victoria Beckham fit vücudunun sırrını açıkladı. Yemediği ürünleri de söyleyen dünyaca ünlü isim, katı diyetinin arkasındaki gerçek nedeni de itiraf etti.

Fit vücudunun sırrını itiraf etti! Victoria Beckham katı diyetinin arkasındaki gerçeği açıkladı! O ürünleri yemiyor...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Spice Girls grubuyla ünlenen David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın vücudunun sırrı ortaya çıktı. İngiliz Telegraph gazetesine verdiği röportajda yıllardır sürdüğü diyetin arkasındaki nedeni açıkladı.

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4 çocuk annesi 50 yaşındaki Victoria Beckham 8 yaşındayken et yemeyi bıraktığını söyledi. Cildi nedeniyle diyetinde çok seçici olduğunu söyleyen ünlü isim bunun nedeninin 20'li yaşlarında, Spice Girls'ün şöhretinin zirvesindeyken Beckham'ın sivilcelerine dikkat etmesi olduğunu belirtti.

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PARLAK GÖRÜNMEK İÇİN O ÜRÜNLERİ YEMİYOR!

Dünyaca ünlü isim, teninin parlak görünmesini sağlamak için belirli buğday ve unlardan kaçındığını açıkladı. Ayrıca David Beckham, "Onunla tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebzeler yiyor." sözleriyle 25 yıldır aynı şeyleri yediğini söylemişti.

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David ve Victoria Beckham çifti, geçtiğimiz aylarda 25. yıl dönümlerini düğün töreninde giydikleri mor kıyafetlerle kutlamışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Beckham
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