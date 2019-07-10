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Fıtık nedir? Fıtık belirtileri nlerdir? Fıtık nasıl anlaşılır? Fıtık tedavisinde alternatif yöntemler etkili mi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 10.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Karın içi basıncı arttıracak her şeyin fıtık yapabileceğini belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Öksürmek, ağır kaldırmak, bazı prostat rahatsızlıkları gibi durumlar fıtıklara yol açabilir. Basınç, zamanla karın ön duvarında yumuşak bölgelerden kasık ve göbek bölgesinde fıtık oluşumuna sebebiyet verebilir. Mesela bir inşaat işçisinde fıtık daha çok beklenir. Fakat hiçbir ağır egzersiz yapmamış ya da karın içi basıncını arttırmayan doku kalitesi düşük olan insanlarda da görülebilir” dedi.

Fıtık nedir? Fıtık belirtileri nlerdir? Fıtık nasıl anlaşılır? Fıtık tedavisinde alternatif yöntemler etkili mi?

Her fıtığın görülebilir ve hissedilebilir oranda olmayabileceğini de ifade eden Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, bilhassa kilolu insanlarda çoğu zaman dışarıdan anlaşılamadığını kaydetti.

FITIK NASIL ANLAŞILIR?

Fıtığın belirtileri hakkında da bilgi veren Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Fıtık, önce hafif bir ağrıyla başlar. Ağrı zamanla o bölgedeki bir şişliği belli eder. Bir genel cerrah hastaya fizik muayenesi yaparak tanıyı kolaylıkla koyabilir. Yatarak ya da ayaktan kontrol edilebilir. Fizik muayenesini destekleyici yöntemler de vardır; ultrason yapılabilir, tomografi çektirilebilir” dedi.

FITIK İHMAL EDİLMEMELİDİR

Kadınlarda sık görülen “Femoral Hernia” denilen bir fıtık olduğunu belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, , “Bu fıtık, femoral bölgede bağırsağın kısa sürelerde girip çıkması olarak tanımlanabilir. Bu tür hastalarda ileri tetkik önerilebilir. Geçmeyen bir kasık ağrısı varsa ve birçok muayene olunduysa tomografi çektirilir. Fıtık ihmal edilmemelidir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir” uyarısında bulundu.

Çocuklarda da kimi zaman fıtıklara rastlanabileceğini belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Kasık veya göbek bölgesinde şişlikler olabilir. Eğer göbek fıtığı oluşumu gözlemlenirse, ilk bir sene kendiliğinden geçmesi beklenir. Fakat kasık bölgesindeki fıtıklar çoğu zaman kapanmaz ve cerrahi işlem gerektirir” dedi.

AİLESİNDE FITIK OLANLAR DİKKAT

Bağırsağın fıtık içerisine girmesi ve orada kanlanması halinde hayati risk oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Talha Atalay, “Buna boğulmuş fıtık da denir. Boğulmuş fıtıklar acil ameliyat gerektirir” diyerek ailesinde fıtık hikâyesi olanların muayene olması gerektiğine dikkat çekti.

AŞIRI KİLO VE SİGARA RİSK FAKTÖRÜDÜR

Aşırı kilo, sigara, kronik akciğer hastalıklarının fıtıklar için risk faktörleri olduğunu vurgulayan Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Bir taraftan alınan kasık fıtığının, sonra aynı bölgede tekrar çıkma olasılığı çok düşüktür. Tek taraflı fıtığı olan kişilerde %20 oranla diğer tarafta olma ihtimali de vardır” dedi.

HASTA 3 GÜN İÇİNDE NORMAL HAYATINA DÖNEBİLİR

Fıtık tedavisinde ameliyatların açık cerrahi ve laparoskopik (kapalı) cerrahi olmak üzere iki şekilde olduğunu belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Fıtıkla oluşan açığı kapatmak için dikilir ya da meş (tül tazı bir doku) çevre dokularla bütünleştirilip o bölgeye yerleştirilir. Anatomik yöntemlerle yapılan fıtık ameliyatları nüksedebilir. Yama yöntemi bu yüzden daha iyi bir tedavidir. Fıtığın yaklaşık 1 cm’lik çevresi de kapatılır çünkü çevresindeki dokular da ince ve fıtığa meyillidir. Fıtık ameliyatları korkulacak ameliyatlar değildir. Ameliyatlar 30-45 dakika arasında sürmektedir. Hasta 3-4 gün içerisinde normal hayatına dönebilir. Hastanın karın içi basıncı arttırmama ve ağır kaldırmama gibi konularda 6 ay kadar kendini koruması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN KAÇININ

Fıtıkta alternatif tedavi yöntemlerinin yarardan çok zarar vereceğini vurgulayan Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Kasık kemeri, bastırarak geçirmek gibi halk arasında bilinen yöntemler yanlıştır. Fıtık bağı, fıtık kilodu, fıtık korsesi gibi aparatlar kullanıldığında o bölge daha da genişler, büyür. Bu yöntemlerin hiçbir şekilde olumlu etkisi yoktur” uyarısında bulundu.

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