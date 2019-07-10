Fıtık nedir? Fıtık belirtileri nlerdir? Fıtık nasıl anlaşılır? Fıtık tedavisinde alternatif yöntemler etkili mi?

Her fıtığın görülebilir ve hissedilebilir oranda olmayabileceğini de ifade eden Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, bilhassa kilolu insanlarda çoğu zaman dışarıdan anlaşılamadığını kaydetti. FITIK NASIL ANLAŞILIR? Fıtığın belirtileri hakkında da bilgi veren Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Fıtık, önce hafif bir ağrıyla başlar. Ağrı zamanla o bölgedeki bir şişliği belli eder. Bir genel cerrah hastaya fizik muayenesi yaparak tanıyı kolaylıkla koyabilir. Yatarak ya da ayaktan kontrol edilebilir. Fizik muayenesini destekleyici yöntemler de vardır; ultrason yapılabilir, tomografi çektirilebilir” dedi. FITIK İHMAL EDİLMEMELİDİR Kadınlarda sık görülen “Femoral Hernia” denilen bir fıtık olduğunu belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, , “Bu fıtık, femoral bölgede bağırsağın kısa sürelerde girip çıkması olarak tanımlanabilir. Bu tür hastalarda ileri tetkik önerilebilir. Geçmeyen bir kasık ağrısı varsa ve birçok muayene olunduysa tomografi çektirilir. Fıtık ihmal edilmemelidir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir” uyarısında bulundu.

Çocuklarda da kimi zaman fıtıklara rastlanabileceğini belirten Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Kasık veya göbek bölgesinde şişlikler olabilir. Eğer göbek fıtığı oluşumu gözlemlenirse, ilk bir sene kendiliğinden geçmesi beklenir. Fakat kasık bölgesindeki fıtıklar çoğu zaman kapanmaz ve cerrahi işlem gerektirir” dedi. AİLESİNDE FITIK OLANLAR DİKKAT Bağırsağın fıtık içerisine girmesi ve orada kanlanması halinde hayati risk oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Talha Atalay, “Buna boğulmuş fıtık da denir. Boğulmuş fıtıklar acil ameliyat gerektirir” diyerek ailesinde fıtık hikâyesi olanların muayene olması gerektiğine dikkat çekti. AŞIRI KİLO VE SİGARA RİSK FAKTÖRÜDÜR Aşırı kilo, sigara, kronik akciğer hastalıklarının fıtıklar için risk faktörleri olduğunu vurgulayan Genel Cerrah Dr. Talha Atalay, “Bir taraftan alınan kasık fıtığının, sonra aynı bölgede tekrar çıkma olasılığı çok düşüktür. Tek taraflı fıtığı olan kişilerde %20 oranla diğer tarafta olma ihtimali de vardır” dedi. HASTA 3 GÜN İÇİNDE NORMAL HAYATINA DÖNEBİLİR