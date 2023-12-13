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    4. Fiyatı 745 TL'ye düştü! Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası indirime girdi

    Fiyatı 745 TL'ye düştü! Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası indirime girdi

    13.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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    Yılbaşında sevdiklerinize unutulmayacak bir hediye mi vermek istiyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Kalitesiyle göz dolduracak, özgün bir hediye arayışındaysanız Stanley Klasik Cep Matarası sevdikleriniz için harika bir hediye olabilir! Üstelik bu ürün Amazon'un Prime üyelerine özel başlattığı Yılın Son Fırsatları kapsamında %33 indirimde! İşte detaylar!

    Fiyatı 745 TL'ye düştü! Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası indirime girdi
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    Yeni yıl yaklaşırken birçoğumuzu hediye telaşı da sardı. Sıradan hediyelerden uzak duruyor, özgün bir şeyler arıyorsanız Stanley Klasik Cep Matarası'na bir şans verebilirsiniz. Çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan, kullanıcılarının övgüyle bahsettiği bu ürün, mini bir termos ve matara olarak karşımıza çıkıyor. Klasik ve retro tasarımı dolayısıyla dekoratif amaçlarla kullananlar da yok değil. Oldukça işlevsel olan bu ürün, ömür boyu garantili. Zaten Stanley kalitesini de bilmeyen yok! Kısa süreliğine indirimde olan Stanley Klasik Cep Matarası'nı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

    Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

    Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    Stanley Klasik Cep Matarası

    Adsız tasarım - 2023-12-13T110514.946

    • Stanley Klasik Cep Matarası; 236 ml kapasiteye sahiptir.
    • İçeceklerinizi 24 saat sıcak veya soğuk tutar.
    • Sağlam, hafif ve %100 gıda maddelerine uygun yüksek kaliteli, paslanmaz 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
    • BPA içermez.
    • Paslanmaz çelik cep şişesinin entegre bir kilit kapağı vardır, cep şişesine sabitlenir ve böylece kaybolmaz.
    • Kolay temizlenir.
    • Üretim hatalarına karşı ömür boyu garantilidir.
    • Retro, klasik tasarımıyla oldukça şık görünüm sunar.

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Çok iyi fiyata aldım, güzel ürün."

    • "Doğada vakit geçirdiğim her anda yanımda, işimi görüyor. Teşekkürler Amazon, teşekkürler Stanley."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 13 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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