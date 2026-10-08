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Karısına yardım etmek için kolları sıvadı: Anadolu'nun bin yıllık şifa kaynağını birlikte ufaladılar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kış hazırlıkları çerçevesinde evlerde tarhana yapımı sürerken, Hüseyin Atağan'ın eşine tarhananın ovulması ve ufalanması aşamasında yardım etti.

Karısına yardım etmek için kolları sıvadı: Anadolu'nun bin yıllık şifa kaynağını birlikte ufaladılar

İlçede yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, genellikle ev hanımlarının imece usulüyle yaptığı kış hazırlıklarının başında geliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Atağan ise tarhana yapımının zahmetli aşamalarından biri olan ovma işleminde eşine destek oldu.

Karısına yardım etmek için kolları sıvadı: Anadolu nun bin yıllık şifa kaynağını birlikte ufaladılar 1

"ZOR BİR İŞLEM"

Tarhanayı çiftlik evinde hazırladıkları için komşularının yardıma gelemediğini belirten Atağan, "Tarhanayı çiftlik evinde yaptığımız için komşular destek olamadı. Bu nedenle zor bir işlem olan tarhananın ovulup ufalanarak yenecek hale gelmesi esnasında yalnız çalışmak zorunda kalan eşime yardımcı oldum" dedi.

Karısına yardım etmek için kolları sıvadı: Anadolu nun bin yıllık şifa kaynağını birlikte ufaladılar 2

İlçede erkeklerin tarhana yapımına genellikle fazla katkı sunmadığını ifade eden Atağan'ın bu davranışı, eşler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarhana Anadolu erkek şifa
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