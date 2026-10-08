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Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı

Bolu’da 5 yıl önce 10 dönümlük arazilerine 3 bin aronya fidanı diken Ömer ve Tezay Acar çifti, sabır ve emeğin karşılığını bu yıl yüksek verimle aldı. İnşaat eğitiminin ardından tarıma yönelen Tezay Acar ise üretimde daha bilinçli ilerlemek için yeniden üniversite sınavına girerek ziraat mühendisliği okumaya başladı.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ömer (46) ve Tezay (40) Acar çifti, 5 yıl önce başladıkları aronya yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar elde etti. Bölgede aronya üretimine öncülük eden çift, 10 dönümlük arazilerine diktikleri 3 bin fidanın bakımını titizlikle gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda da ürün almaya başlayan Acar ailesi, bu yıl hasat döneminde elde ettikleri yüksek verimle büyük mutluluk yaşadı.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı 1

TARIM İÇİN YENİDEN ÜNİVERSİTELİ OLDU

İnşaat bölümünden mezun olan Tezay Acar, eşiyle birlikte başladığı tarımsal üretimi bilimsel yöntemlerle geliştirmek amacıyla yeniden üniversite sınavına girdi. Ziraat mühendisliği bölümünü kazanan Acar, eğitiminde son sınıfa ulaştı. Yetiştirdiği aronya bitkisinin gelişimini mezuniyet tezi olarak ele alan Acar, laboratuvar ortamında yapacağı çalışmalarla bitkinin çoğaltılması ve bölgede yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı 2

"BU YIL VERİMİMİZ BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE"

Aronya bahçesinde bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Tezay Acar, "Aronyalarımızı 5 yıl önce ektik. Burası 10 dönüm kadar bir alan ve 3 bin fidanımız var. Sıra aralarını traktörle rahat girebilmek için geniş tuttuk. Geçen yıl da ürün aldık ancak bu yıl verimimiz olması gerektiği gibi, hatta daha da yüksek. Meyvelerimiz tam olgunluğa ulaştı, şeker oranları da oldukça yüksek" dedi.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı 3

ARONYAYI SİRKE, REÇEL, VE MEYVE SUYU GİBİ FARKLI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Bolu'nun iklim şartlarının aronya yetiştiriciliğine elverişli olduğunu ifade eden Acar, meyvenin yüksek antioksidan içeriğine dikkati çekti. Aronyanın sirke, reçel, marmelat ve meyve suyu gibi farklı ürünlere dönüştürülebildiğini anlatan Acar, "Ben normalde inşaat mezunuyum. Sırf bu işleri daha bilinçli yapabilmek için ziraat okumaya karar verdim. Şimdi son sınıftayım ve tezimi de aronya üzerine hazırlıyorum. Laboratuvar ortamında test ederek nasıl çoğaltabileceğimizi, Bolu'da üretimini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi araştırıyoruz" diye konuştu.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı 4

"ÜRETMEZSEK HEPİMİZ KAYBEDERİZ"

Eşiyle birlikte üretim yapan Ömer Acar ise tarımsal üretimin artırılması gerektiğini vurguladı. Farklı ürünler yetiştirerek bölgedeki çiftçilere örnek olmak istediklerini belirten Acar, "Bizim işimiz tarım olduğu için üretmemiz lazım. Türkiye genelinde bunu yaygınlaştırmalıyız. Üretirsek herkes kazanır, üretmezsek hepimiz kaybederiz. Hep birlikte destekle daha da ilerleyeceğiz. Bunun yanında farklı ürünler de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bölgedeki insanların alternatif ürünlere yönelmesine öncülük etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önce tarlaya ekti, sonra üniversitede tez konusu yaptı! Üretmek için inşaatı bıraktı 5

Acar çiftinin Mudurnu'da başlattığı aronya yetiştiriciliği, bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması açısından örnek oluşturuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aronya meyvesi aronya aronya faydaları
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