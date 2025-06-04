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Fiyatı akıllara durgunluk veren cinsten: Araba fiyatına adanın tam ortasında izole ev!

İsveç’te, yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük bir adada yer alan şebeke dışı ev, 82.800 dolarlık fiyatıyla büyük ilgi gördü. Bu izole mülk, güneş enerjisiyle çalışan ve tamamen doğayla uyumlu.

Fiyatı akıllara durgunluk veren cinsten: Araba fiyatına adanın tam ortasında izole ev!
Çiğdem Sevinç

İsveç’te küçük bir ada üzerinde yer alan ve sadece tekneyle ulaşılabilen doğa içindeki eşsiz bir ev, uygun fiyatı ve sunduğu izole yaşamla dikkatleri üzerine çekti. İskandinav emlak platformu cheap.houses.scandinavia üzerinden yayınlanan ilan, kısa sürede doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

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82.800 DOLAR

Toplam 82.800 dolara (yaklaşık 2 milyon 720 bin TL) satışa sunulan bu mülk, özellikle şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Modern dünyadan kopmadan, teknolojinin baskısından uzak ve doğayla iç içe bir yaşam hayal edenler için adeta biçilmiş kaftan.

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TAMAMEN ŞEBEKE DIŞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Adanın üzerindeki bu ev, tamamen şebeke dışı olarak tasarlandı. Elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sistemleri ile karşılanıyor. Sürdürülebilir mimarisi sayesinde çevreyle uyumlu bir yaşam sunan yapı, sade iç tasarımı ve doğal malzeme tercihleriyle dikkat çekiyor. Ağaçların arasında konumlanan geniş veranda, hem manzaraya hem de huzura açılan bir pencere gibi.

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EVİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

İki yatak odası

Güneş alan geniş bir teras

Doğrudan suya açılan özel bir iskele

Etrafında hiçbir yapı bulunmayan, tamamen size ait bir ada

Güneş enerjisiyle çalışan, çevreci yaşam altyapısı

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Anahtar Kelimeler:
İsveç ev fiyatları
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