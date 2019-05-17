Fiyatı ile fark yaratacak Vivo Y3

Vivo’nun orta segmentteki yeni modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio P35 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 64GB. Elbette dileyenler için 128GB’lık bir versiyonun bulunduğunu da hatırlatalım.

Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 13MP + 8MP + 2MP’lik merceklerden oluşan 3’lü ana kamera modülü yer alıyor.

Damla çentik tasarımıyla gelecek olan telefonun ön kısmında ise 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

1544 x 720 piksel çözünürlüğünde 6.35 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon 159.43 x 76.77 x 8.92 mm ölçülerinde ve 190.5 gram ağırlığında.

5000 mAh kapasitesinde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek olan Vivo Y3 uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre Çin’de 1400 yen’den satışa sunulacak olan modelin, Avrupa fiyatı ise 200 euro’nun altında olacak.

Telefonun ne zaman ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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