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Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Flamengo yangın antrenman tesisi

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