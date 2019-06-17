Mynet Trend

Flamingolar, unicornlar bitti şimdi onların yeni gözdesi: Şişme tabut!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sıra dışılıkta sınır yok! Instagram fenomenlerini sevindirecek olan tabut şeklindeki bu deniz tabutları bu yazın yeni eğlencesi olacağa benziyor.

Flamingolar, unicornlar bitti şimdi onların yeni gözdesi: Şişme tabut!

Son derece garip bir su yatağıyla karşı karşıyayız. Bir Kicktstarter projesi olarak doğan Pom Pom Floats: Pink Coffin, Kanadalı Andrew Greenbaum ve Ian Felton isimli iki tasarımcının elinden çıkma bir tasarım.

7a4a4252af40db2a45c4ba317314e3fd

asasasasda

Şimdiden tasarımıyla ilgi odağı olan bu pembe şişme bot, fotoğraflardan da gördüğünüz üzere tabut şeklinde tasarlanmış. Fakat istenildiğinde kapağı ayrılabiliyor. Bir kapağın olmasının en önemli nedeni ise, arzu edildiğinde içindeyken kapağını kapatıp ortamdan izole olabilmeniz.

drgd

bcd74cca9b5c14ea9f5131ebbbf0db9c

Bin bir çeşit şişme yatak tasarımından sonra üretilen bu şişme deniz tabutları ilginç olmasının yanı sıra bir o kadar da gereksiz bir şekilde pahalı. Fiyatı tam tamına 708 TL.

ılköj

c181c4d2f07ad95f830131567565d977

Her yıl alışık olduğumuz yeni yaz trendlerine bu yıl da bir yenisi eklendi. Daha ne kadar sınırlar zorlanabilir diye düşünürken birileri ne yapıp edip yine ilginç bir şeyler bulmaya devam ediyor.

eswwea

d19e41f2141cdbf514470325026dc87d

Instagram fenomenleri şişme flamingolardan, unicornlardan tam sıkılmaya başlamışken bakalım belki bu yeni trend olan pembe şişme deniz tabutları onlara ilaç gibi gelir.

photo-1555805604-7175ee3373e6

photo-1466378284817-a6b7fd50cc68

photo-1506359585186-16ff29581308

ujjf

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Kediyi öyle bir hale soktular ki kimse gözlerine inanamadı!Kediyi öyle bir hale soktular ki kimse gözlerine inanamadı!
Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptıEvsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler yaz trendi komik haberler şişme yatak şişme tabut yaz 2019 yaz tatili

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin kedisini alıp götürdü, geri geldiklerinde kimse gözlerine inanamadı!

Kediyi öyle bir hale soktular ki kimse gözlerine inanamadı!

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

Bu heykellerin içine sıkışmış birileri var gibi!

Bu heykellerin içine sıkışmış birileri var gibi!

Canları pahasına onu bataklıktan çıkardılar! O anlar kameraya yansıdı

Canları hiçe sayıp onu bataklıktan kurtardılar! O anlar kamerada

Güzel olmak için kullandıkları şeylere şaşıp kalacaksınız!

Bu garip şeylerin ne işe yaradığını duyunca aklınız şaşacak!

Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız

Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.