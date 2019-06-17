Flamingolar, unicornlar bitti şimdi onların yeni gözdesi: Şişme tabut!

Son derece garip bir su yatağıyla karşı karşıyayız. Bir Kicktstarter projesi olarak doğan Pom Pom Floats: Pink Coffin, Kanadalı Andrew Greenbaum ve Ian Felton isimli iki tasarımcının elinden çıkma bir tasarım.

Şimdiden tasarımıyla ilgi odağı olan bu pembe şişme bot, fotoğraflardan da gördüğünüz üzere tabut şeklinde tasarlanmış. Fakat istenildiğinde kapağı ayrılabiliyor. Bir kapağın olmasının en önemli nedeni ise, arzu edildiğinde içindeyken kapağını kapatıp ortamdan izole olabilmeniz.

Bin bir çeşit şişme yatak tasarımından sonra üretilen bu şişme deniz tabutları ilginç olmasının yanı sıra bir o kadar da gereksiz bir şekilde pahalı. Fiyatı tam tamına 708 TL.

Her yıl alışık olduğumuz yeni yaz trendlerine bu yıl da bir yenisi eklendi. Daha ne kadar sınırlar zorlanabilir diye düşünürken birileri ne yapıp edip yine ilginç bir şeyler bulmaya devam ediyor.

Instagram fenomenleri şişme flamingolardan, unicornlardan tam sıkılmaya başlamışken bakalım belki bu yeni trend olan pembe şişme deniz tabutları onlara ilaç gibi gelir.





