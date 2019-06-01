Flaş! Halit Ergenç'e çirkin saldırı!

Trafikte araç mesafesini korumayarak Ergenç’i ve diğer araçları tehlikeli hareketlerle sıkıştırdığı iddia edilen araç, kendisine yol vermediği iddiasıyla Halit Ergenç’in önüne kırarak durdurdu. Bir süre yaşanan sözlü tartışma sonrasında küfür ve hakaretlerle sözlü şiddette bulunan kimliği belirsiz şahıslardan biri, ünlü oyuncuya fiziksel saldırıda bulundu.

Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi olurken sosyal medya hesaplarından ise şu açıklamayı yaptı:

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”





