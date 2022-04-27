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Flört uygulamasından tanıştığı kadını tuzağa düşürdü! Kaçmasını durdurmak için kilitledi

27.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Robert Wilson isimli adam, flört uygulaması aracılığıyla tanıştığı ismi açıklanmayan kadına dehşeti yaşattı. Wilson kurbanını dört gün boyunca evinde kilitli tuttu ve defalarca tecavüz ederek kaçmasını engellemek için demir çubukla dövdü.

Flört uygulamasından tanıştığı kadını tuzağa düşürdü! Kaçmasını durdurmak için kilitledi

Bir flört uygulamasında tanıştığı bir adam tarafından dört gün boyunca kaçırılıp tecavüze uğrayan kadın, mahkemede yaşadığı dehşeti anlattı. Bir flört uygulaması aracılığıyla adamla tanıştığını ifade eden ismi açıklanmayan kadın Victoria Eyalet Mahkemesi’ne verdiği ifadede yatak odasının kapısından çıkıp bir koridora adım attığı anda, Wilson'u bilgilendirmek için bir alarmı tetikleyecek şekilde bir düzenek kurduğunu anlattı.

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Kilitli kaldığı dört gün boyunca Wilson'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve yardım çağırmaya çalışırken kafasına bir tabanca doğrulttuğunu ve boğazına bıçak dayadığını söyledi.

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ARKADAŞLARIYLA ANLAŞTI

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Kayıp olduğu için arkadaşlarının genç kadını araması ve sosyal medyadan herkese açık bir şekilde kayıp ilanlarının yayınlanması üzerine Wilson anlaşma yoluna gitti. Wilson arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarını silmesi ve yetkililere gitmemesi şartıyla serbest bıraktı. Wilson zorla alıkoyma, tecavüz, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı, tüm suçlamaları kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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