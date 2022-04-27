Flört uygulamasından tanıştığı kadını tuzağa düşürdü! Kaçmasını durdurmak için kilitledi

Bir flört uygulamasında tanıştığı bir adam tarafından dört gün boyunca kaçırılıp tecavüze uğrayan kadın, mahkemede yaşadığı dehşeti anlattı. Bir flört uygulaması aracılığıyla adamla tanıştığını ifade eden ismi açıklanmayan kadın Victoria Eyalet Mahkemesi’ne verdiği ifadede yatak odasının kapısından çıkıp bir koridora adım attığı anda, Wilson'u bilgilendirmek için bir alarmı tetikleyecek şekilde bir düzenek kurduğunu anlattı.

Kilitli kaldığı dört gün boyunca Wilson'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve yardım çağırmaya çalışırken kafasına bir tabanca doğrulttuğunu ve boğazına bıçak dayadığını söyledi.

ARKADAŞLARIYLA ANLAŞTI

Kayıp olduğu için arkadaşlarının genç kadını araması ve sosyal medyadan herkese açık bir şekilde kayıp ilanlarının yayınlanması üzerine Wilson anlaşma yoluna gitti. Wilson arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarını silmesi ve yetkililere gitmemesi şartıyla serbest bıraktı. Wilson zorla alıkoyma, tecavüz, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı, tüm suçlamaları kabul etti.



