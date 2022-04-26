Fransız siyasetçi Marine Le Pen, playboy dergisindeki pozlarından sonra annesini reddetti

Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’in annesi Pierrette ve tüccar babası Jean Maire Le Pen 1960 yılında evlenmişti. 1987 yılında ikilinin evlilikleri sona erdi. 1988 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Jean-Marie bir yıl önce boşandığı eşine nafaka vermeyi reddetti.

Nafaka tartışmasında Pen, eski eşi için “Paraya ihtiyacı varsa evlere gidip temizlik yapabilir” açıklamasında bulundu. Bunun üzerine eski eşinden intikam almayan isteyen Pierrette, playboy dergisine temizlikçi kostümüyle poz verdi. Dergi ilk basımda 100 bin kişiye ulaşırken yoğun istek üzerine 150 bin baskı daha yaptı.

“ANNEM OLARAK GÖRMÜYORUM”

Kocasının kendisine nafaka vermeyi kabul etmeyerek zor durumda bıraktığını iddia eden ve playboy dergisine poz vermek zorunda kaldığını söyleyen Pierrette’ye bir darbe de kızında geldi.

Fotoğrafları gördükten sonra annesine tepki gösterdiğini ifade eden Marine Le Pen, “Annemi bu şekilde görmek onu kaybetmekten daha zordu. Onunla bütün bağımı kestim ve annelikten reddettim” dedi.



