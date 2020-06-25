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Fokus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fokus ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Fokus isimli suç, komedi ve drama türündeki ABD yapımı yabancı film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolde oynadığı Fokus filminde, çırağıyla arasındaki aşk macerasını üç yıl önce sonlandıran dolandırıcı Nicky, özenle hazırlanmış yeni tezgahı sırasında kadını karşısında buluyor. Peki Fokus filmi ne zaman çekildi? İşte Fokus konusu ve oyuncu kadrosu.

Fokus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fokus ne zaman çekildi?

Fokus filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Will Smith’in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında vizyona giren Fokus filmi hakkında bilgiler.

FOKUS KONUSU NEDİR?

Acar dolandırıcı Nicky’nin, bir yandan acemi Jess'e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde yaklaşma girişimi başarısız bir biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi birden bire keserek Jess’ten uzaklaşma kararı alır. Üç yıl sonra, Jess, artık başarılı bir femme fatale olmuş ve Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen biri haline gelmiştir. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst eder ve Nicky’nin dünyasını karartır.

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FOKUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Margot Robbie – Jess Barrett

Will Smith – Nicky

Rodrigo Santoro – Garriga

Adrian Martinez – Farhad

Gerald McRaney - Owens

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