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  4. Formula 1’in en çapkın ismi olarak anılıyordu! Lakabının hakkını verdi: 5 bin kadınla cinsel ilişki yaşadı

Formula 1’in en çapkın ismi olarak anılıyordu! Lakabının hakkını verdi: 5 bin kadınla cinsel ilişki yaşadı

07.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1’in efsane pilotlarından biri olarak kabul edilen James Hunt, yarışlardaki başarısının yanında öze hayatıyla da her daim gündemdeydi. F1'in en büyük playboyu James Hunt'ın yaşamı boyunca, F1 Dünya Sürücüler Şampiyonası zaferine giden günlerde 35 British Airways hostesi de dahil olmak üzere 5 bin kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Formula 1’in en çapkın ismi olarak anılıyordu! Lakabının hakkını verdi: 5 bin kadınla cinsel ilişki yaşadı

1973 yılında henüz 25 yaşındayken Formula 1’in dünya sahnesine çıkan James Hunt, 1976 yılında adını tarihe yazdırmayı başardı. Ancak sevilen yarış pilotunun pistlerden uzaktaki özel hayatı vefatından neredeyse 30 yıl sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Yarış piltunun iki oğlundan biri olan Freddie, The Times haber sitesine verdiği röportajda babasının hayatının bilinmeyen noktalarını aydınlatmaya çalıştı.

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“KADINLARIN SAYISINA KEFİL OLAMAM”

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Babasının popülerliğinin zirvesini yaşadığı dönemlerde 5 bin kadınla cinsel ilişki yaşadığını ve uyuşturucu partilerinde yer aldığına yönelik iddialara cevap veren Freddie, “Kadınların sayısına kefil olamam ama babamın uyuşturucu bağımlısı olmadığını biliyorum. Sadece partilerde başıboş dolaşmayı severdi. Kola içiyordu ama uyuşturucu değildi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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