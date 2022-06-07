Kendi kendine evlenerek popüler oldu! Fenomen ismin yeni işi şaşırttı: Takipçilerimin penisini değerlendiriyorum

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni kendisiyle evlenerek kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Gerçek aşkı bulmaya çalışırken yorulduğunu ve kendisine derinden bağlı olduğunu ifade eden Galera, kendisiyle evlendiğini açıklamıştı. Evliliğinin üzerinden geçen birkaç ayın sonunda ise Galera, boşanmaya karar vererek yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya fenomeni şimdilerde ise yeni işiyle gündeme gelmeyi başardı.

TEK TEK DEĞERLENDİRMEYE ALIYOR

Bir takipçisinin kendisinden cinsel organını değerlendirmesini istemesi üzerine sosyal medya hesabında özel bir bölüm oluşturan Galera, “Bir takipçim cinsel organı konusunda dürüst bir şekilde değerlendirme yapmamı istedi. Değerlendirmemi gerçekten beğendi çünkü doğruyu söyledim ve bunun için ne kadar ücret ödeyeceğini sordu.O zaman profilimde özel parçalardan oluşan bir inceleme paketi açmaya karar verdim. Sadece bu hizmetten platformdan 50.000 dolar (yaklaşık 39.000 £) daha fazla kazandım” dedi.

Erkeklerin cinsel organları konusunda hassas ve genellikle özgüvenlerinin düşük olduğunu fark ettiğini söyleyen Galera, “Bunu bir iş fırsatı olarak gördüm. Çünkü birçok erkeğin bu konuda kendisine güveni olmadığını hissettim. Ben her zaman doğruyu söylerim ve bundan hoşlanırlar” diye konuştu.



