Formula 1 pilotunun evinde korkunç olay! Hemşireyi iki kere tecavüz etmiş... Lüks malikanede dehşet gece

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in İsviçre’deki evinde, tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı. 2019’da yaşanan olay, seneler sonra ortaya çıktı. Dava bugün başladı. İşte habere dair diğer detaylar...

Çiğdem Sevinç

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in evinde çalışan bir hemşireye, evde kalan bir yarış pilotu tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. Olay 2019 yılında İsviçre’nin Gland kentindeki Schumacher ailesinin malikanesinde yaşandı.

İsviçre basınına göre, ismi açıklanmayan ancak tek koltuklu yarışlarda profesyonel olarak yarışan pilot, Schumacher’in oğlu Mick’in yakın arkadaşıydı.

VODKA GECESİ SONRASI TECAVÜZ İDDİASI

Savcılığa göre olay 23 Kasım 2019 gecesi yaşandı. O gün hemşire, iki arkadaşı ve söz konusu yarış pilotuyla birlikte villanın bilardo odasında vakit geçirdi. Gruptakiler vodka kokteylleri içti. Hemşire, içki sonrası fenalaşınca arkadaşları tarafından odasına taşındı ve yatırıldı.

İddialara göre, kısa bir süre sonra yarış pilotu odaya girerek hemşireye iki kez tecavüz etti. O sırada hemşire bilincini kaybetmişti. Odaya girip çıktığını gören ya da duyan olmadı.

SUÇ DUYURUSU 2 YIL SONRA YAPILDI

Hemşire, olaydan 2 yıl sonra, Ocak 2022'de suç duyurusunda bulundu. Dava ise bugün başlıyor. Schumacher ailesinin olayla hiçbir ilgisi olmadığı özellikle vurgulandı.

