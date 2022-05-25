Formula 1 pilotunun olaylı günü: Sebastian Vettel'in yaşadıkları filmleri aratmadı!

Formula 1'de İspanya Grand Prix'si geçtiğimiz hafta Circuit de Barcelona-Catalonia Pisti'nde yapıldı. Piste çıkan sürücülerden biri olan dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel ise yarıştan sonra, Grand Prix'ten daha çok konuşulacak bir olayın baş kahramanı oldu ve kamuoyunda ses getirdi.

VETTEL'İN SIRT ÇANTASI ÇALINDI SONRASI İLGİNÇ!

Vettel, yarışın ardından pazartesi günü soyuldu. Ünlü F1 pilotu, Aston Martin'iyle yol alırken bir otelin önünde durup arabadan indi. O sırada bazı hırsızlar arabaya girdi ve farklı kişisel eşyaların bulunduğu bir sırt çantasını çaldı. Vettel ise soyulduğunu kabullenip hemen polise şikayette bulunmak yerine farklı bir tercihte bulundu.

Hırsızlar hızla olay yerinden kaçarken, Vettel polise haber vermek yerine elektrikli bir scooter'a binerek onların peşine düştü. En ilginci ise Barselona'nın merkezinde hırsızları bulmak ve kovalamak için kullandığı yöntemdi. Çünkü Vettel, iPhone'undaki Bul (Find My) uygulamasını kullanarak hırsızları kovalamaya çalıştı ve bu da sırt çantasında taşıdığı AirPods'u bulmasını sağladı.

ÜNLÜ FORMULA 1 PİLOTU PES ETMEDİ

Nitekim polise haber verildi. Polis, aramayı sonlandırması ve karakola şikayette bulunması istenen pilota eşlik de etti. Ancak Sebastian Vettel, pes etmedi. AirPods ve iPhone'undaki Find uygulaması sayesinde hırsızları anlık olarak takip edebiliyordu. Bu yüzden hırsızları aramaya devam etti.

NEFES NEFESE KOVALAMACANIN MUTSUZ SONU

Son olarak, iPhone uygulaması Sebastian Vettel'i bir sokağa götürdü ve burada bir vazonun içinde AirPods'unu buldu. Hırsızlar AirPods'un izlenebilir olduğunu anlamış ve takip edilmemeleri için onu bırakmışlardı. Böylece kovalamaca da sona ermiş oldu.

Polis son bilgilere göre hırsızların yerini henüz tespit edemedi. Vettel, hırsızları göremediğini belirtti. Çalınan sırt çantasında ise AirPods'un dışında Vettel'in ehliyetinin, pasaportunun ve birkaç kredi kartının olduğu öğrenildi.

