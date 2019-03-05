Fortnite geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme daha aldı

İlk olarak PUBG ile hayatımıza giren Battle Royale kavramı çok hızlı yayıldı. 100 civarında oyuncunun belli bir haritada son adam kalana kadar yaptığımı mücadele, pek çok oyun severin ilgisini çekmeyi başarmıştı. PUBG’nin kısa sürede yakaladığı başarı, diğer yapımcıların da dikkatini çekti. Bu hususta ilk hamle, Epic Games’ten gelmiş ve Fortnite’ın Battle Royale versiyonu oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.
Epic Games imzasını taşıyan bu yapım da kısa sürede popüler olmayı başardı. Çünkü oyun ücretsizdi. PUBG için geliştirici ekip belli ücretler talep ederken, Fortnite’ı dilediğiniz platformda indirip hemen oynamaya başlayabiliyordunuz. Hal böyle olunca oyuncu kitlesi de hızla genişledi.
Oyun için sürekli yeni güncellemeler yayınlayan Epic Games, düzenlediği ödüllü turnuvalarla oyun severlerin heyecanını canlı tutmayı başardı.
Bu güncellemelerden sonuncusu ise geçtiğimiz gün yayınlandı. Hatırlanacağı üzere Epic Games kısa süre önce 8.0 güncellemesini yayınlamış ve 8. sezonun startını vermişti.
Geçtiğimiz gün ise Fortnite için 8.01 güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme oyundaki bazı ses özelliklerini değiştiriyor. Ayrıca 8.0 güncellemesiyle ortaya çıkan bazı ses sorunları da yeni güncelleme ile ortadan kaldırıldı. Güncellemeyi an itibariyle indirip, oyun üzerine kurabilirsiniz.
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