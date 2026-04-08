Fosilden çantaya: Dünyanın ilk dinozor derisi çantası tanıtıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Genomik mühendislik şirketi ile biyoteknoloji firması iş birliğiyle geliştirilen projede, fosillerden elde edilen protein parçalarının yeniden kolajen üretiminde kullanıldığı açıklandı.

Araştırmacılar, bu proteinleri başka bir canlıya ait hücrelere aktararak yeni bir biyomateryal elde etti. Elde edilen kolajen daha sonra işlenerek deri formuna dönüştürüldü.

İLK KEZ AMSTERDAM’DA SERGİLENDİ

Söz konusu çanta, Art Zoo Museum’da düzenlenen sergide görücüye çıktı. Turkuaz rengi ve sınırlı üretimiyle dikkat çeken tasarım, özellikle lüks moda çevrelerinde büyük ilgi gördü.

UZMANLARDAN "BİLİMSEL DEĞİL" TEPKİSİ

Projeye ilişkin bilim dünyasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Paleontologlar, fosillerde bulunan kolajenin son derece sınırlı olduğunu ve bu verilerle gerçek bir 'T-Rex derisi' üretiminin mümkün olmadığını savunuyor.

Uzmanlara göre ortaya çıkan ürünün 'dinozor derisi' olarak adlandırılması bilimsel açıdan tartışmalı.

AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKACAK

Tüm eleştirilere rağmen çantanın önümüzdeki ay düzenlenecek açık artırmada 500 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. Projenin, biyoteknoloji ile lüks tüketim ürünlerinin kesiştiği yeni bir alanın önünü açabileceği ifade edildi.

ETİK TARTIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Uzmanlar, soyu tükenmiş türlere ait genetik materyallerin ticari amaçlarla kullanılmasının etik boyutuna da dikkat çekti. Söz konusu girişimin, ilerleyen dönemde bilimsel ve hukuki tartışmaları artırabileceği değerlendiriliyor.