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Fotospor'un yeniden yayınlanacağı iddia edildi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

Türk yazılı basınında flaş bir gelişme yaşandı. Efsane spor gazetesinin 3. kez yayın hayatına başlamaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.

Fotospor'un yeniden yayınlanacağı iddia edildi

Asil Nadir'in sahipliğinde 1989’da yayın hayatına başlayan, sonrasında, kapanan ancak eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ve Mustafa Küçük'ün sahipliğinde tekrar yayınlanmasına rağmen yeniden kapanan spor gazetesi Fotospor için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Ersan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fotospor'un yeniden yayınlanacağını duyurdu.

Çelik, “BİZ GELİYORUZ” dedik ve 4 EYLÜL 1989 da geldik. EFSANE OLDUK. Ölmedik, sadece şekil değiştirdik. Vee şimdi... YİNE BİZ GELİYORUZ, BİZ GELİYORUZ!" sözleriyle duyurduğu geri dönüşe dair daha fazla detay vermedi.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi, AMK Spor Gazetesini kapatmış ve spor gazetesi olarak sadece Fotomaç ve Fanatik kalmıştı.

(Medyaradar)

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Anahtar Kelimeler:
Fotospor Ersan Çelik

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