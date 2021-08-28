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FOX'tan bir iddialı dizi daha! Başrollerde ünlü isimler var

28.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX’un yeni dizisi “Evlilik Hakkında Her Şey”in çekimleri başladı.

FOX'tan bir iddialı dizi daha! Başrollerde ünlü isimler var

BBC yapımı, “The Split” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Evlilik Hakkında Her Şey”in oyuncuları izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda bulunduğu dizide; Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek.

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Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…

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Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi “Evlilik Hakkında Her Şey”, yeni sezonda FOX’ta.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Gökçe Bahadır
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