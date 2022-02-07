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Fox TV'de yaprak dökümü! Kanunsuz Topraklar ve Aşk Mantık İntikam dizileri final yapıyor

07.02.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona 11 diziyle başlayan FOX TV, iki iddialı dizisi için daha final kararı aldı. Kanunsuz Topraklar ve Aşk Mantık İntikam dizileri ekrana veda edecek. Dizilerin final tarihleri de belli oldu.

Fox TV'de yaprak dökümü! Kanunsuz Topraklar ve Aşk Mantık İntikam dizileri final yapıyor

Fox TV’de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı isimli diziler birbiri ardından yayından kaldırılmıştı. Fox'un sevilen romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar için de final kararı alındı.

8 HAFTA SONRA FİNAL YAPACAK

Haziran ayında başlayan ve bir yaz dizisi olarak ortaya çıkan Aşk Mantık İntikam, ekranda uzun süre kalmayı başardı. İddialı rakiplerine reytingleriyle uzun süre direnen Fox TV dizisi Aşk Mantık İntikam’dan da final kararı geldi.

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Burcu Özberk ile İlhan Şen’in başrolünde yer aldığı dizi 8 hafta sonra seyirciye veda edecek.

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KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN VEDA TARİHİ BELLİ OLDU

Kanunsuz Topraklar dizisi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Gold Yapım imzalı Kanunsuz Topraklar reyting listelerinde hızlı bir giriş yapmayı başardı ancak aynı gün seyirci karşısına çıktığı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizileri geride bırakamadı.
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Fox TV, reyting listelerinde hedeflenen başarıyı elde edemeyen Kanunsuz Topraklar için final kararı aldı. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin başrolünde yer aldığı, büyük bir hayran kitlesi bulunan ama reytingleri beklentilerin altına düşen Kanunsuz Topraklar 9 Şubat Çarşamba akşamı final yapacak.
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FOX Kanunsuz Topraklar dizisi Aşk Mantık İntikam dizisi
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