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Fox TV'den flaş final kararı! O dizinin ipi çekildi! 'Haberimiz bile yoktu'

14.09.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde diziler sık sık final haberleriyle gündeme geliyor. Yaz aylarında başlayan yapımların az bir kısmı sezonda devam etse de büyük bir kısmı sezon sonu final yapıyor. Final kervanına Fox TV'nin o ünlü dizisi de katıldı. Duyanlar çok şaşırdı.

Fox TV son birkaç yıldır yayınladığı dizilerle adından söz ettirmeyi başaran kanallar arasında yer alıyor. Birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran dizilerle ekrana gelen Fox TV, bu kez de final haberiyle konuşuluyor. Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi için final kararı alındı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV'nin beğenilen dizisi Ruhun Duymaz 9. bölüm ile final yapacak.

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Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen Ruhun Duymaz, bu cumartesi 8. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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Cumartesi günü finalden bir önceki bölümle ekrana gelecek olan dizinin final haberi için hayranlarından tepki geldi.

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Ruhun Duymaz'ı severek izlediklerini söyleyen birçok kullanıcı, 'Gayet güzel gidiyordu neden final?', 'Burcu artık yaz dizileri yapmamalı', 'Biz çok sevmiştik' derken bir kesim de 'Diziden haberimiz bile yoktu' yorumlarında bulundu.

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