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Fox TV'nin yeni sezon afişi yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Yeni sezon lansman filmleriyle her sene dikkat çeken FOX, dizi oyuncularının ve ekran yüzlerinin yer aldığı yeni filmini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Filmin çekimleri, Covid-19 önlemleri dikkate alınarak 3 günde tamamlandı.

Fox TV'nin yeni sezon afişi yayınlandı

Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın, görüntü yönetmenliğini Black Eyed Peas, Robbie Williams, Imagine Dragons gibi efsane isimlerle çalışmış Yon Thomas’ın, prodüksiyonunu İFP’nin (İstanbul Film Production), styling’ini Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan’ın üstlendiği lansman filminin afiş fotoğraflarını da ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut çekti.

43 ekran yüzü ve oyuncunun bulunduğu tanıtım filmi için bir kırmızı halı konsepti belirlendi. Dünyanın en hızlı kamera robotu Bolt ve Phantom kamera ile yüksek kare çekilen görüntüler, izleyiciler tarafından çok beğenildi.

2020 Daha Daha FOX

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