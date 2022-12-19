Fox Tv Yasak Elma 159. bölüm ÖZETİ! Yasak Elma 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Fox Tv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma bu akşam 159. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yer yerinden oynayacak. Yasak Elma'da bu hafta; Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez..

YASAK ELMA 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

FOX TV YASAK ELMA 159. BÖLÜM ÖZETİ!

Doğan, Yıldız’ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız’ın bir şartı vardır.

Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.



