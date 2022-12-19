MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Fox Tv Yasak Elma 159. bölüm ÖZETİ! Yasak Elma 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Fox Tv Yasak Elma 159. bölüm ÖZETİ! Yasak Elma 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

19.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamlarına damga vuran Yasak Elma dizisi bu akşam 159. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yasak Elma'da bu hafta; Doğan, Yıldız’ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız’ın bir şartı vardır...

Fox Tv Yasak Elma 159. bölüm ÖZETİ! Yasak Elma 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Fox Tv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma bu akşam 159. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yer yerinden oynayacak. Yasak Elma'da bu hafta; Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez..

YASAK ELMA 159. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Yasak Elma 11

FOX TV YASAK ELMA 159. BÖLÜM ÖZETİ!

Doğan, Yıldız’ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız’ın bir şartı vardır.

yasak elma 22

Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez.

yasak elma 33

YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veda Mektubu dizisinde partneri bakın kim olduVeda Mektubu dizisinde partneri bakın kim oldu
Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdiAleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi
Cesur yatak pozlarına yorum yağdı!Cesur yatak pozlarına yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
fox tv canlı kesintisiz fox tv yasak elma yasak elma yeni bölüm ele dolar kurunda son durum

En Çok Okunan Haberler

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.