FOX TV yayın akışı: 26 Haziran Cuma hangi programlar var?

FOX TV yayın akışına göre bu akşam kanalda yayınlanacak diziler belli oldu. FOX izleyenler 26 Haziran Cuma akşamı başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungar, Feri Baycu Güler, Suat Sungur, Lale Başar ve Anıl Çelik'in yer aldığı yeni dizi Bay Yanlış'ın ilk bölümünü izleyebilecekler.
Bay Yanlış dizisinin hemen ardından ise Her Yerde Sen ve Şevkat Yerimdar dizileri FOX TV izleyicileri ile buluşacak.
07.45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Şevkat Yerimdar
16.15 Familya
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Her Yerde Sen
02.30 Şevkat Yerimdar
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada
06.15 Aşk Yeniden
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