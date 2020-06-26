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FOX TV yayın akışı: 26 Haziran Cuma hangi programlar var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

FOX TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler belli oldu. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber'in ardından başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı yeni dizi Bay Yanlış ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bay Yanlış dizisinin 1. bölümünün ardından Her Yerde Sen ve Şevkat Yerimdat dizileri ekranda olacak. İşte 26 Haziran Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV yayın akışı: 26 Haziran Cuma hangi programlar var?

FOX TV yayın akışına göre bu akşam kanalda yayınlanacak diziler belli oldu. FOX izleyenler 26 Haziran Cuma akşamı başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungar, Feri Baycu Güler, Suat Sungur, Lale Başar ve Anıl Çelik'in yer aldığı yeni dizi Bay Yanlış'ın ilk bölümünü izleyebilecekler.

Bay Yanlış dizisinin hemen ardından ise Her Yerde Sen ve Şevkat Yerimdar dizileri FOX TV izleyicileri ile buluşacak.

FOX TV yayın akışı

07.45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Şevkat Yerimdar
16.15 Familya
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Her Yerde Sen
02.30 Şevkat Yerimdar
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada
06.15 Aşk Yeniden

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