FOX TV yayın akışı: 26 Haziran Cuma hangi programlar var?

FOX TV yayın akışına göre bu akşam kanalda yayınlanacak diziler belli oldu. FOX izleyenler 26 Haziran Cuma akşamı başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungar, Feri Baycu Güler, Suat Sungur, Lale Başar ve Anıl Çelik'in yer aldığı yeni dizi Bay Yanlış'ın ilk bölümünü izleyebilecekler.

Bay Yanlış dizisinin hemen ardından ise Her Yerde Sen ve Şevkat Yerimdar dizileri FOX TV izleyicileri ile buluşacak.

FOX TV yayın akışı

07.45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Şevkat Yerimdar

16.15 Familya

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20.00 Bay Yanlış

00.15 Her Yerde Sen

02.30 Şevkat Yerimdar

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada

06.15 Aşk Yeniden

