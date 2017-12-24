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Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 15:20 | Son Güncelleme 11 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Disney'in FOX'u satın almasıyla kanalın Türkiye ayağında başlayan hareketlilik sürüyor. Fox TV'de 4 program yayından kalkıyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Geçtiğimiz günlerde Walt Disney'in, 21st Century FOX'u 52,4 milyar dolara satın almıştı. Bu satışın ardından FOX Türkiye'de başlayan hareketlilik, yeni yıla girmeden hız kazandı. FOX Türkiye, kanalın satışından dolayı yeni yılda tüm OPT kuşağını kaldırmaya karar verdi.

Kanalda, yaklaşık 10 gün önce ratingi düşük olan "Komşular" dizisi yayından kaldırılmıştı. Hemen arkasından ratinglerde yer edinmiş Provizyon Yapım'ın yapımcılığını yaptığı "Kaybolan Çiçekler" programının kaldırılacağı açıklandı. Şimdi ise henüz geçtiğimiz cuma 40. bölümü yayınlanan ve reytinglerde yüksek başarı yakalayan yapımcılığını Karga Film'in üstlendiği, sunuculuğunu ise Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Stil Avcıları" programı ekrana veda ediyor.

stilavcıları

Konuyla ilgili henüz yapım şirketinden ve kanaldan bir açıklama gelmezken, programın final yaptığını "Stil Avcıları"nın sunucularından Demet Şener, yayınladığı bir mesajla sosyal medyadan duyurdu.

Ayrıca yılbaşı sonrasında ratinglerde zorlanan ve geç saatlerde yayınlanan, yapımcılığını Provizyon Yapım'ın üstlendiği "Milyonluk Resim", 25 Film'in yapımcılığını yaptığı "İlk Buluşma" ve kanalın gündüz kuşağında yayınlanan iç yapımı "Mehmet Özer ile Mutfakta" programlarının da final yapacağı konuşuluyor. (Medyatava)

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