FOX'un Kader Bağları dizisinin merakla beklenen afişi yayınladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Kader Bağları dizisinin afişi dizi severlerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı Kader Bağları dizisi FOX TV'de ekranlara gelecek. İşte dizinin afişi...

Kader Bağları'nın afişi kimi kişiler tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri aldı.

İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği Kader Bağları dizisinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Kader Bağları'nın senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener kaleme alıyor.

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.