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‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin anlamı nedir? ‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin gerçek hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin anlamı nedir? ‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin gerçek hikayesi nedir?

Dil duygu, düşünce ve tüm değerlerin ifade edildiği en önemli unsurlardan biri olarak bilinir. İletişimin temelini dil oluşturur ve sosyal bir varlık olan insan dil aracılığıyla bağlantı kurar. Türkçe’nin zengin dil yapısı iletişimin mihenk taşlarını oluşturur. Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin zenginliğini gözler önüne serer. Çoğunlukla bu kültürel öğeleri yabancılara anlatma konusunda zorluk yaşarız. Peki Türkçe’de geniş yer tutan atasözleri ve deyimlerin nasıl ortaya çıktığını hiç düşünüz mü?

Türkçe’nin kültürel mirasını ortaya çıkartan deyim ve atasözleri kimi durumlarda kurtarıcı olur. Paragraflarca anlatılması gereken olaylar cuk diye oturan atasözleri ve deyimler ile hemen anlatılabilir. Hemen hemen hepimizin anlamını bildiğimiz atasözleri ve deyimlerin hikayeleri de oldukça ilginçtir. Sizler için ‘foyası meydana çıkmak’ deyiminin hikayesini derledik.

Foyası meydana çıkmak deyiminin genel anlamı yalanı, dolanı, kötülüğü ve kusuru gün yüzüne koymak anlamında kullanılır. Foya, parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ışık yansıtıcı ince maden yaprağına verilen isimdir. Bu deyimin hikayesi işte bu kelimenin anlamından doğmuştur.

Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için foya adı verilen bir madde sürerler. Zamanla sürülen bu foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında “foyası meydana çıktı” şeklinde benzetme yapılır.

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