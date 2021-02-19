‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin anlamı nedir? ‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin gerçek hikayesi nedir?

Türkçe’nin kültürel mirasını ortaya çıkartan deyim ve atasözleri kimi durumlarda kurtarıcı olur. Paragraflarca anlatılması gereken olaylar cuk diye oturan atasözleri ve deyimler ile hemen anlatılabilir. Hemen hemen hepimizin anlamını bildiğimiz atasözleri ve deyimlerin hikayeleri de oldukça ilginçtir. Sizler için ‘foyası meydana çıkmak’ deyiminin hikayesini derledik.

Foyası meydana çıkmak deyiminin genel anlamı yalanı, dolanı, kötülüğü ve kusuru gün yüzüne koymak anlamında kullanılır. Foya, parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ışık yansıtıcı ince maden yaprağına verilen isimdir. Bu deyimin hikayesi işte bu kelimenin anlamından doğmuştur.

Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için foya adı verilen bir madde sürerler. Zamanla sürülen bu foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında “foyası meydana çıktı” şeklinde benzetme yapılır.



