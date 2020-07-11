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Francesca Cipriani'den Can Yaman açıklaması! 'Bana kur yaptı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani'nin Can Yaman hayranlığı bitmiyor. Francesca Cipriani kalbinin kırıldığını açıkladı.

Francesca Cipriani'den Can Yaman açıklaması! 'Bana kur yaptı'

Avrupa ülkelerinde de adını duyuran Bay Yanlış'ın başrol oyuncusu Can Yaman, İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'nin iddiasına göre onu üzdü. 36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı.

Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi.
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Cipriani "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyerek anlatmaya başladı. Cipriani sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı."

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Francesca Cipriani açıklamasını "Ona her gün mesaj atıyordum, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın? Onun için her gün ağlıyorum. Ben şanssızım" diyerek bitirdi.

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