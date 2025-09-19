Frankfurt'a gol atan Yunus Akgün'ün gol sevinci Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlanmıştı! Gerçek ise çok farklı çıktı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında Yunus Akgün ile öne geçip maçtan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda golü atan Yunus Akgün’ün Kerem Aktürkoğlu'na ufak bir göndermede bulunduğu iddia edilmişti. Gerçek ise farklı çıktı.

‘‘YUNUS AKGÜN’ÜN ARKADAŞININ AKTARDIĞI BİLGİYE GÖRE…’’

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in Yunus Akgün'ün çok yakın bir arkadaşına dayandırdığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcunun gol sevincinin Kerem Aktürkoğlu ile bir ilgisi yok.

LAUDRUP’TAN ESİNLENDİ!

Yunus'un bu hareketi yaparken Danimarka'nın efsane ismi Brian Laudrup'tan esinlendiği ve 1998 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya attığı gol sonrası aynı şekilde sevinen eski yıldızın gol sevincini yaptığı belirtildi. Arkadaşı, Yunus Akgün'ün bu hareketi için "Bunu daha önce planlamıştık." ifadelerini kullandı.

KEREM’E GÖNDERME DENİLMİŞTİ

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra sarı-lacivertli fotoğrafları basına servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun küçükken Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu tekrarlayan Yunus Akgün'ün gol sevincinde ufak bir göndermede bulunduğu iddia edilmişti.