Fransa - Arnavutluk maçında marş krizi

Oyuncular, seremoni için sahaya çıktıktan sonra önce Fransa Milli Marşı 'La Marseillaise' çalındı. Ardından Arnavutluk'a sıra geldi ancak Andorra Milli Marşı açıldı. Arnavutluk tribünlerinden yükselen ıslık sesleri üzerine yanlış marş çalındığı anlaşıldı.

Birkaç dakikalık bekleyişten sonra stadyum anonsçusu, "Yanlış milli marş için özür diliyoruz. Ermenistan Milli Marşı şimdi başlıyor" dedi ve Ermenistan Milli Marşı başladı. Tribünlerden yine ıslıklar ve ek olarak kahkahalar yükselmeye başladı.

Arnavutluklu futbolcular hakeme giderek doğru marş çalınana kadar maça başlamayacaklarını ilettiler. En sonunda Arnavutluk Milli Marşı çalındı. Mücadele, tüm bu karışıklıklar nedeniyle 7 dakika geç başladı.

