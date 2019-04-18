Mynet Trend

Fransa bu videoyu tartışıyor

sesamos sesamos
DÜNYA  | 18.04.2019 04:53 | Son Güncelleme

Fransa’da bir hastane odasında babasına teslim edilmemek için çığlık çığlığa ağlayarak yalvaran kız çocuğu videosu tartışma konusu oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntü üzerine polis teşkilatı inceleme başlattı.

Fransa’da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülkenin gündemine oturdu.

"CİNSEL İSTİSMAR" İDDİASI

'Sosyal medya sitelerinde binlerce kişi tarafından paylaşılan bir görüntüde, bir hastane odasındaki küçük bir kız çocuğunun babasına teslim edilmemek için yalvardığı ve babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği görülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kız çocuğunun çığlıkları hastane odasını inletirken, odadaki yetişkinlerin sakinliğini koruduğu dikkat çekiyor. Sosyal medya görüntüsünün polise bildirilmesi üzerine Fransa Ulusal Polis Teşkilatı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçoğunuz bu videoyu bize bildirdi. Soruşturma için yetkili araştırmacılara iletildi. Seferberliğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu paylaşmamanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntünün kaynağı bilinmezken çığlıklarla yalvaran kız çocuğunun istismarcı olduğunu ileri sürdüğü babasına teslim edildiği iddia edildi. Öte yandan yetkililerin halen soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Binler onun peşinde! Her adımını takip ediyorlarBinler onun peşinde! Her adımını takip ediyorlar
Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransızlardan yanıtTrump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransızlardan yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa hastane Çocuk cinsel istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Önemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyin

Önemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyin

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

15 kiloluk tümör tüm sırtını sardı!

15 kiloluk tümör tüm sırtını sardı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallıyor! Binlerce kişi onu adım adım takip ediyor

Binler onun peşinde! Her adımını takip ediyorlar

Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransız yetkililerden yanıt

Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransızlardan yanıt

Tamirciye giren şaşkına dönüyor! Böylesini gördünüz mü?

Böyle tamirci gördünüz mü?

Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

Şehrin simgesi yandı! İşte tarihiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Şehrin simgesi yandı! İşte tarihiyle ilgili bilinmesi gerekenler

ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

Bunların hepsi yolcu bagajından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.