Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Fransa'da 15 yaş altına sanal medya yasağı

Fransa'da 15 yaş altına sanal medya yasağı getiren karar Meclis'ten geçti.

Fransa'da 15 yaş altına sanal medya yasağı

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul'da yapılan oylamada tasarı, 23 ‘hayır’ oyuna karşı 116 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Yasa tasarısı, yasalaşmadan önce onaylanmak üzere Senato'ya gönderilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu karara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasağın gelecek eğitim-öğretim yılının başlayacağı 1 Eylül tarihine yetişmesi için hükümete ‘hızlandırılmış prosedürü’ devreye sokma talimatı verdiğini duyurdu.

Fransa da 15 yaş altına sanal medya yasağı 1

‘ÇOCUKLARIMIZIN BEYNİ SATILIK DEĞİLDİR’

15 yaş altı için sanal medyanın yasaklanmasını bilim insanlarının önerdiğini ve Fransız halkının büyük çoğunluğunun da bunu talep ettiğini belirten Macron, “Meclis buna 'evet' dedi. Bu büyük bir adımdır. Çünkü çocuklarımızın beyni satılık değildir; ne Amerikan platformlarına, ne de Çinli ağlara. Çocuklarımızın hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez. Kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine inanan bir nesil istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın 2018'den itibaren platformların düzenlenmesi konusunda öncü olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa'da bu yola giren ilk ülke olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. 1 Eylül itibarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet korunmuş olacak. Bunun takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Avustralya'da, geçen aralık ayında 16 yaş altı için dünyadaki ilk sanal medya yasağı yürürlüğe girmişti.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttuKarla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttu
Moskova yakınlarındaki hostelde yangın: 4 ölü, 6 yaralıMoskova yakınlarındaki hostelde yangın: 4 ölü, 6 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.